Режим работы отделений Почты России изменится в новогодние праздники. Так, 31 декабря почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше.

А 1, 2 и 7 января для всех отделений будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.