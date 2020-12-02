3 декабря Волгоградский планетарий проведет марафон полнокупольного кино. В этот раз зрителей приглашают посмотреть «Призрак Вселенной». Данный фильм повествует об исследованиях темной материи – от Большого Взрыва до попыток ее обнаружения в Большом Адронном Коллайдере, показывает удивительную звездную хореографию в галактике Андромеды, а затем погружает глубоко под землю к самому чувствительному детектору темной материи на Земле. Оттуда вы отправитесь сквозь пространство и время к Большому адронному коллайдеру в Европейском центре ядерных исследований CERN, и станете свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

По данным пресс-службы планетария. Начало фильма «Призрак Вселенной» в 12:00. А в 16:00 состоится показ полнокупольного фильма «Далекие миры — другая жизнь?» исследует один из самых значимых вопросов человечества: «Одни ли мы во Вселенной?». Ни одна другая тема не волнует нас так сильно, и никакое открытие не будет столь же важным для нашего понимания мира, как инопланетная жизнь.

В фильме рассматриваются условия, необходимые для жизни, начиная с планет и лун в нашей Солнечной системе и направляясь на некоторые недавно обнаруженные экзопланеты, расположенных около других звезд Млечного Пути. Приходите в Планетарий, чтобы узнать о новых открытиях и захватывающих возможностях существования иных миров, подобных Земле, а также об инопланетной жизни, которая может населять их.

Количество билетов на сеанс ограничено. Посещение Звездного дома возможно только в маске и перчатках. Размещение в Звездном зале возможно с учетом социального дистанцирования.

Стоимость билетов:

— детский билет 200 рублей

— взрослый билет 300 рублей

По всем вопросам: 24-18-80; 24-18-72