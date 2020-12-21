До конца декабря у пассажиров старше 65 лет есть возможность сдать «невозвратные» билеты на поезда. Деньги за такие билеты можно вернуть до 31 декабря текущего года.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», такое решение было принято в связи с введением в ряде регионов дополнительных ограничительных мер для граждан старше 65 лет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Так, пассажиры указанной возрастной группы, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы.

Для отмены поездки можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России) или по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств). Далее в течение 180 дней после дистанционной отмены поездки пассажиру старше 65 лет необходимо обратиться в билетную кассу за возвратом денежных средств.

Обращаем внимание, что возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах АО «ФПК». Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД».