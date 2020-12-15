Уже сейчас в Волгограде обсуждается план реконструкции парковой территории «Комсомольского сада». Архитекторы муниципального центра по вопросам развития городской среды Волгограда «ВЯЗ» уже завершают проработку проекта комплексной реконструкции территории. План включает в себя обустройство вдоль улицы Коммунистической аллеи французских парков, создание японского сада и пространства для театральной экспозиции, посвящённой НЭТу, а также восстановление таинственного бомбоубежища, построенного здесь в начале 20 века и уходящего под землю на несколько десятков метров.

По данным РИАЦ, после реконструкции в Комсомольском саду появится аллея французский парков, которая будет представлять из себя природную экспозицию знакомящую посетителей с традициями ландшафтного искусства с берегов Ла-Манша. Также, эксперты планируют стилизовать часть зелёных насаждений под оформление, используемое парком «Богатель», садами «Долины Луары», «Версаля», ботаническим садом города Руана, парками «Андреа Ситроена» и «Тюильри» в Париже.

В каждой из экспозиций предполагается разбить пышные цветники, фонтаны, установить лавочки и скульптурные экспозиции. Объединит их топиарное искусство: все деревья и кустарники будут иметь схожую фигурную стрижку.

Помимо этого, тут планируют создать японский сад, который будет расположен на пересечении улицы Коммунистической и улицы Володарского. Здесь предлагается разместить два водоёма и экспозицию из камней, выполненную по особой японской технике. Её суть заключается в том, что на песчаной площадке будет расставлено 15 камней таким образом, что их всё можно будет увидеть с любой точки сада одновременно.

Кроме того, по просьбе коллектива Нового экспериментального театра архитекторами предусмотрена возможность создания в Комсомольском саду специальной площадки, где разместится выставка театральных нарядов и некоторые декорации учреждения.

Отметим, Комсомольский сад станет ещё одним звеном так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое на протяжении последних лет создают городские власти. В это пространство уже входят Аллея Героев, верхняя терраса Центральной набережной, пешеходная зона проспекта им. Ленина и открытый в этом году Александровский сад.