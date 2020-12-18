К Новому году и для создания праздничного настроения учреждения культуры подготовили различные программы. Мероприятия найдутся для всех. В преддверии Нового года вас ждут спектакли, концерты, выставки, мастер-классы, квесты и интерактивные представления. Мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарных норм.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в Волгоградской филармонии 19 декабря закружит «Зимняя карусель» – свою программу представит эстрадный ансамбль «Странники». 26 декабря праздничное настроение создаст «Новогодний концерт» Оркестра русских народных инструментов им. Калинина и вокальных фольклорных коллективов. А 27 декабря Волгоградский академический симфонический оркестр подарит меломанам «Рождественский сувенир в джазовых тонах». 30 декабря – праздничный концерт Волгоградского академического симфонического оркестра «Огни оперетты», в котором собраны лучшие фрагменты знаменитых оперетт. На новогодние каникулы филармония подготовила цикл праздничных программ для всей семьи «Новогодний вернисаж». Виртуальный концертный зал филармонии на каникулах подарит юным слушателям замечательные сказки. 4 января – программа «Сказки Шарля Перро», 5 января – «Сказки Киплинга», 6 января – программа «Нарисованная сказка. Алан Милн», 7 января – «Маленький принц. А. де Сент-Экзюпери». Справки по телефону 8(8442)38-66-00.

Театр «Царицынская опера» предлагает для семейного просмотра музыкальную сказку «В поисках Снегурочки» (0+). На этом спектакле и дети, и взрослые найдут чему удивиться, восхититься, обрадоваться. Загадочная история начинается с пропажи льдинки. Снеговик, Красная Шапочка, Мальвина и снежинки отправятся на её поиски вместе с гостями сказки. Спектакли состоятся 26, 27 и 31 декабря и 2,6,7,8,9 января. А вечером 30 и 31 декабря в «Царицынской опере» – самый новогодний балет в мире «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Справки по телефону 8(8442)26-79-95.

В Волгоградском ТЮЗе уже засияла огнями новогодняя ёлка. Дед Мороз поздравит юных зрителей с праздником, а на сцене для ребят покажут сказки. 19 декабря «Крылья Дюймовочки»; 20 декабря и 6 января – «По щучьему велению»; 24, 27 декабря и 8 января «Двенадцать месяцев» (6+); 26 декабря и 10 января – «Морозко» (0+), 30 декабря и 9 января – «Щелкунчик»(6+), 2 января – премьера «Родион и дочь султана»(6+), 3 января – «Сто поцелуев за шляпу»(0+), 4 января «Рикки-Тикки-Тави»(6+), 5 января – «Как Бабы Яги сказку спасали(6+), 7 января – «В поисках волшебства»(6+). Взрослым зрителям также приготовлен новогодний подарок. 25 декабря состоится премьера спектакля «Чёрный апельсин» по пьесе одного из ярких современных драматургов Даны Сидерос. Справки по телефону 8(8442)95-97-99.

Волгоградский областной театр кукол порадует малышей и их родителей премьерой – чудесной зимней сказкой «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (0+) про Зайчика, Белку, Ёжика и, конечно, Медвед. В этом году новогодние интермедии будут бесконтактными, но очень весёлыми и увлекательными. Детей ждут аниматоры, безопасная рассадка, сюрпризы и интерактивные игры. Спектакль будет показан 19, 20, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря, а также со 2 по 6 января. Справки по телефону 8-960-880-68-90.

Волгоградский молодежный театр в новогодние каникулы покажет свои зимние сказки, полюбившиеся зрителям. 19 и 26 декабря можно будет увидеть «Морозко» (3+), а 20, 27 декабря и 3 и 4 января – «Снежную королеву» (6+) – новую динамичную редакцию бессмертной сказки Андерсена. Справки по телефону 8(8442)38-17-52.

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр 19 декабря и 9 января покажет спектакль «Мороз & Ко »(0+). 26 декабря – сказку «Девочка из цветка» (0+). 27 декабря и 10 января – сказку «Храбрый заяц» (0+). Кроме того, на новогодние каникулы для юных зрителей подготовлена премьера «Незнайка и его друзья» (0+) по сказке Н. Носова. Веселая история о приключениях фантазера и озорника Незнайки будет показана 2, 3, 4, 6, 7 и 8 января. Справки по телефону 8(8442) 94-93-68.

Волгоградский музыкальный театр приглашает посетить всей семьей премьеру «По щучьему велению, да на новый лад!» (0+). Этот мюзикл по мотивам русской народной сказки – прекрасный повод для первого знакомства маленького зрителя с жанром. Спектакль будет показан 26 и 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 7, 8 января. Справки по телефону 8(8442) 38-30-68.

Новое театрализованное представление «Садко» представляют хореографический ансамбль «Улыбка » и ансамбль танца «Юг России» Волгоградской областной детской филармонии. Гусляра Садко из Великого Новгорода ждут различные испытания. Яркие голоса солистов, интересные музыкальные номера, красивейшая хореография, стилизованная сценография увлекут и порадуют зрителей. Представление будет показано на сцене Дома офицеров 27 декабря, а также 4 и 5 января. Справки по телефону 8(8442)33-59-41.

Волгоградский детский симфонический оркестр 19 декабря в Доме офицеров представит новую праздничную программу «Шагаем вместе в Новый год!». Для больших и маленьких слушателей прозвучат яркие музыкальные номера композиторов разных стран и эпох – Вивальди, Бизе, Штрауса, Дворжака, Андресона, Альбениса, Манчини, Лепина, Фрадкина и других. И, конечно, праздничная программа не обойдется без сюрпризов и музыкальных подарков. Справки по телефону 89377392503.

Государственный ансамбль российского казачества выступит на сцене Волгоградского областного центра народного творчества 26 декабря. Зрители соприкоснутся с красотой и величием казачьих песен и танцев, созвучных зимнему, праздничному, новогоднему настроению. В концертную программу включены такие песни, как «Ой, мороз, мороз», «Ой, вы морозы», «Ах ты, зимушка, зима», «Затопила Маша печку». А также полюбившийся многим поклонникам ансамбля танцевальный номер «Зимушка», в котором казаки весело отмечают зимний праздник с играми, шутками, ярмарками, каруселями, катанием на санях, с кулачными боями и балаганами, играют в снежки, лепят снеговиков, катаются с горки. Справки по телефону:8(969)658-26-70.

Волгоградские музеи подготовили для жителей и гостей региона интересную программу. Однако в этом году количество мест в экскурсионных группах строго ограничено, требуется предварительная запись. Планируете свой визит в музей заранее.

«Музейная академия новогодних наук» будет работать с 19 декабря по 19 января в Волгоградском областном краеведческом музее. Для посетителей подготовлен цикл интерактивных мероприятий, которые стартуют с 19 декабря. Это «Волшебное письмо Деду Морозу», «Чудеса на Новый Год с Дедом Морозом и Снегурочкой», «Новый год в Царицыне». С 24 декабря по 6 января – программа «В новогодний вечерок заходите на чаек»: посетителям предоставят возможность посидеть за настоящим самоваром и самим составить букет рождественского чая. С 25 декабря по 15 января – театрализованное поздравление «Под счастливой звездой». С 26 декабря по 19 января – «Музыкальный салон в Царицыне накануне Рождества». Уточнить дату и время проведения мероприятий можно по телефону: (8442) 38– 84-39, (8442) 38-84-37.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 19 декабря и 5 января приглашает на камерный концерт «Новогоднее конфетти», который пройдет при свечах в подземелье XVIII века. 26 и 27 декабря в музее будет работать «Резиденция Деда Мороза». Посетителей ждёт новогоднее представление, подарки, приятные сюрпризы и, конечно, встреча с главным зимним волшебником. А 28 декабря в «Старой Сарепте» подведут итоги областного конкурса декоративно-прикладного искусства «Новогодняя мастерская». Уже со 2 января самые юные гости смогут посетить детские спектакли, где попадут в атмосферу настоящей зимней сказки. Для взрослых пройдут интересные экскурсии. Самые смелые экскурсанты смогут пройтись по подземельям Сарепты и приоткрыть завесу тайн темных коридоров XVIII века. Кроме того, будут и экскурсии, где можно будет услышать звуки сарептского органа. Выходные дни 1 и 7 января, в остальные дни музей работает в обычном режиме с 9-00 до 17-30. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова с 2 по 10 января подготовил творческую и просветительскую программу, основу которой составляют экскурсии и мастер-классы. Мероприятия пройдут как в основном здании Музея Машкова на пр. Ленина 21, так и в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37. Посетителей ждут экскурсия по выставкам «Государственный Русский музей. 125 лет», по «Сокровища русского искусства», «Пять чувств», «Сокровища русского искусства», «Новогодний Машков», мастер-классы «Образ быка в изобразительном искусстве», «Создание авторской елочной игрушки в стиле винтаж». Справки по телефонам: (8442)38-24-44 и 24-16-79.

Волгоградская областная детская художественная галерея до 20 января приглашает на выставку работ юных живописцев «Новогодние истории». А 14 января в галерее откроется передвижная выставка детских рисунков «Вот качусь я в санках». Кроме того, с 3 по 8 января в галерее состоятся новогодние мастер-классы для жителей и гостей города. Справки по телефону 8(8442) 38-69-29.

В историческом парке «Россия – моя история» с 22 декабря стартуют сказочные новогодние квесты «Там, на неведомых дорожках…», «Спаси Деда Мороза». В выставочных залах исторического парка ребят ждут веселые командные задания, загадки и головоломки, и, конечно, встреча с любимыми новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. 29 декабря откроется дополненная временная мультимедийная выставка «Правдивая история Нового года». Она будет работать до 10 января. Справки по телефону 8 (8442) 97-91-81.

Волгоградский областной центр народного творчества 2 и 3 января приглашает горожан и гостей Волгограда посмотреть мюзикл для всей семьи «Морозко». Спектакль подготовлен творческими коллективами центра. Кроме того, в январе ВОЦНТ подарит своим гостям светлый рождественский «Праздник пожеланий и надежд»: будут звучать колядки, песни, Молодёжный народный театр «Благодатное небо» представит фрагменты из спектаклей православной тематики. Также в январе состоится праздничная познавательно-развлекательная программа «Рождественский вертеп». Театр кукол «Би-Ба-Бо» приглашает зрителей прикоснуться к традиции кукольного вертепа и окунуться в атмосферу чуда, действующими лицами выступят куклы в образах героев истории Рождения Христа. Кинотеатры и киноустановки Волгограда и Волгоградской области с 1 по 10 января проведут цикл кинопоказов под названием «Новогодние чудеса» Справки по телефону 8(8442) 67- 61-11.

В виртуальном концертном зале Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького 26 декабря – волшебная сказка «Снегурочка» по пьесе А. Островского. Читает Екатерина Гусева в сопровождении Национального оркестра народных инструментов России имени Н.П.Осипова. Также 26 декабря ценителей народной культуры приглашают на фольклорные посиделки «Рождественские сказки». 28 декабря состоится новогодний вечер «Загадай желание». А 29 декабря студенты консерватории им. П. Серебрякова подарят слушателям «Музыку новогоднего настроения». Справки по телефону 8(8442)33-11-52.

С 22 декабря в Волгоградском планетарии стартует показ новогодней познавательной программы «Это чудо – Новый год!». Любознательный мальчик Ваня и космическая Фея помогут гостям совершить новогоднее путешествие по странам мира, узнать, как и когда встречали Новый год на Руси, как его празднуют во Франции, Италии, Германии, в Америке. Как там зовут новогодних волшебников. А отмечают ли Новый год в жарких странах и в космосе? Справки по телефону 8(8442) 24-18-80.

Волжский драматический театр представляет премьеру «Приключения Чиполлино» (3+). Начнется представление традиционно – с выхода на сцену Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. Показы состоятся с 25 по 30 декабря и 2 – 4 января. А 5 января ребята увидят «Снежную королеву». 6 января – спектакль «Снегурочка и её друзья», 8 января – «Щелкунчик». Справки по телефону 8(8443)27-62-15.

Театр кукол «Арлекин» из Волжского порадует юных зрителей и их родителей премьерой «Щелкунчик» по сказке Гофмана (3+). Спектакль будет идти ежедневно с 25 по 30 декабря. Справки по телефону: 8443 31-38-63

Волжский музейно-выставочный комплекс на всех своих площадках представляет достойные внимания выставки. Так, с 17 декабря по 17 января в выставочном зале им. Черноскутова открыта выставка работ волжских художников «Жемчужина зимы». В картинной галерее по 24 января работает выставка декоративно-прикладного искусства «Волшебный мир волжских мастеров». А в историко-краеведческом музее 24 декабря откроется этнографическая выставка «Советский Новый год». Справки по телефону: 8(8443) 41-48-41.