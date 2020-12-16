Новогодние мероприятия в образовательных учреждениях проводить разрешили, но только без участия посторонних лиц, включая родителей. Согласно постановлению губернатора, образовательным организациям Волгоградской области разрешили проводить новогодние мероприятия для обучающихся (воспитанников), но в рамках одного коллектива (класса, группы). Соответствующие изменения в постановление, регламентирующее меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории региона, 15 декабря, внес губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщает РИАЦ, при этом, привлекать к участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (воспитанников), а также лиц, не являющихся сотрудниками соответствующей образовательной организации – запрещено.

Тем же документом, для юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность вводятся рекомендации, по организации режима работы объектов торговли, способствующего разобщению потоков покупателей и снижению рисков возникновения очередей. В частности, рекомендуется увеличить количество касс для расчетов с покупателями, и проводить предновогодние маркетинговые акции более продолжительное время.

Также вводятся дополнительные требования к деятельности музейных учреждений, кинозалов, кинотеатров, культурно-досуговых учреждений. Им предписано ограничить количество посетителей и заполняемость зрительных залов не более 50% от общей вместимости, а также обеспечить соблюдение посетителями условий социального дистанцирования.

Еще одно изменение постановления касается работы фуд-кортов. Им разрешили осуществлять свою деятельность, но с обязательными условиями: соблюдать полутораметровую дистанцию между посадочными зонами, организацией санобработки мест после каждого посетителя, и при наличии защитного экрана у каждого кассового оператора.