На обновленном стадионе «Темп» в Красноармейском районе начали заливать ледовый каток, который займет площадь более чем в 1200 м2.

Как сообщает РИАЦ, изначально каток хотели разместить в самом центре районе, возле одного из местных торговых центров или на территории парка «Юбилейный». Но, во-первых, поблизости не нашлось коммунальной инфраструктуры, которая необходима для заливки и обслуживания катка, а во вторых — для присоединения к коммуникациям властям нужно было провести собрание собственников одного из ближайших домов и заручиться их поддержкой, что существенно затянуло бы создание ледовой арены и не позволило властям достичь главной цели – порадовать жителей района в преддверии Нового года.

Чтобы максимально ускорить весь процесс, специалистами было принято решение разместить каток на территории недавно обновлённого спортивного комплекса «Темп». Здесь существует и подходящая по размерам площадка, а также подведены все необходимые коммуникации.

Площадка будет рассчитана на довольно большое количество отдыхающих, а также оборудована мощным освещением, что позволяет эксплуатировать её даже в вечерние часы.

В настоящее время точного графика работы катка нет, расписание будет подготовлено и опубликовано на сайте учреждения сразу после того, как завершится формирование достаточной ледовой подушки.

Ещё один ледовой каток уже открылся на территории у ДК «Судоверфь». Благодаря предпринимателям муниципалитету удалось также организовать здесь и прокат коньков, а также установить вечернее освещение. Ледовая арена возле ДК «Судоверфь» работает ежедневно с 10:00 до 21:00.