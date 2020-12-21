На нижней террасе центральной набережной рабочие завершают заливку последней из восьми опор будущего пешеходного моста. Специалисты используют бетон со специальными присадками, позволяющими работать при отрицательной температуре окружающего воздуха. Мост будет соединять верхний ярус строящегося амфитеатра с пешеходной частью улицы им. Чуйкова.

По данным городской администрации, все колонны установлены на заранее подготовленный свайно-ростверковый фундамент. Каждая из них имеет восьмигранную форму толщиной один метр. Высота опор в зависимости от их расположения варьируется от 4,5 до 6,3 метров — самые высокие установлены по обе стороны от рокадной дороги. Они обеспечат габариты проезда автотранспорта под мостом не менее 5,5 метров.

В настоящее время рабочие ведут заливку верхней части восьмой опоры, состоящей из трех колонн, соединенных между собой арочной конструкцией. Для каждой опоры используется от 5 до 7 кубометров бетонной смеси. Работы по устройству опор завершатся до конца текущего года. После того, как бетон наберет необходимую прочность, начнется процесс монтажа пролетов моста. Пролетные конструкции мостового перехода изготовлены на волгоградских предприятиях «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Крупноузловая сборка элементов пролетных сооружений будет осуществляться непосредственно на строительной площадке.

Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров поможет отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу. Кроме того, образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.