Лекция, посвящённая художественному объединению «Мир искусства», будет проходить в рамках выставки «РУССКИЙ МУЗЕЙ. 125 ЛЕТ» в выставочном зале музея им. И.И. Машкова 10 декабря.

По данным пресс-службы музея, в экспозиции представлены авторские ксилографии А.Остроумовой-Лебедевой, А. Бенуа, которые были переданы на безвозмездной основе из Государственного Русского музея в фонды Волгоградского музея изобразительных искусств. В объединении «Мир искусства» в разные годы состояли известные русские мастера, работы которых украшают собрание ВМИИ: Ф. Малявин и М. Нестеров, А. Обер и Н. Рерих.

Лекцию проведет искусствовед, научный сотрудник ВМИИ Галина Гамалей. Участие по входным билетам только по предварительной записи. Вопросы по телефону: 23-81-76