Отправить письмо Деду Морозу теперь можно и в Мемориально-историческом музее. Специально для этого в музее был установлен специальный почтовый ящик, куда можно опустить письма главному зимнему волшебнику.

Как сообщает пресс-служба музея, чтобы послание точно попало к адресату, отправителю необходимо написать на конверте: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза» и наклеить на него марку.

Письма и открытки для Деда Мороза проходят приоритетную обработку в отделениях Почты России и ежедневно отправляются в резиденцию в Великий Устюг.

Новогодние отправления принимаются ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов, до 28 декабря 2020 года, в Мемориально-историческом музее по адресу ул. Гоголя, 10 (напротив железнодорожного вокзала).