Медицинским работникам оказывающим помощь в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции, будут выплачивать специальную социальную выплату, которыми были заменены федеральные выплаты стимулирующего характера. Выплаты будет осуществлять соцстрах напрямую работникам, и ее размер будет отличаться у различных категорий медиков.

По данным РИАЦ, специальные ежемесячные социальные выплаты будут выплачиваться в период с 1 ноября до 31 декабря нынешнего года.

Теперь за одну нормативную смену установлены следующие размеры выплат: для врачей скорой помощи – 2430 рублей, среднего медперсонала скорой помощи – 1215 рублей, младшего медперсонала скорой помощи – 950 рублей, фельдшеров по приему вызовов скорой помощи – 600 рублей, водителей машин выездных бригад скорой помощи – 1215 рублей, для врачей стационаров – 3880 рублей, среднего и младшего медперсонала стационаров – 2430 рублей и 1215 рублей соответственно.

Для медработников, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях, выплаты составляют: врачам – 2430 рублей, среднему медперсоналу – 1215 рублей, младшему медперсоналу – 600 рублей.

Предусмотрены также выплаты для сотрудников патологоанатомических бюро: врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием — 3880 рублей, среднему медицинскому персоналу — 2430 рублей, младшему медицинскому персоналу — 1215 рублей.

Деньги ежемесячно будет выплачивать ФСС России по данным, предоставляемым работодателями не позднее 10-го рабочего дня (в декабре до 25 числа) после отчетного месяца. Средства должны поступить на банковскую карту в течение 7 дней с момента передачи медицинской организацией соответствующего реестра в территориальный орган ФСС России.