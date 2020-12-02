Клиенты телеком-оператора «Дом.ru» при покупке Wi-Fi-роутера по специальной цене получают скидку 50% на услуги домашнего интернета и телевидения на 2 месяца. В акции участвуют все города присутствия компании.

Скидка на услуги связи действует при покупке гигабитного Wi-Fi-роутера «TP-Link Archer EC220». Купить оборудование можно на сайте оператора или позвонив по телефону 8 800 333 70 00. При покупке оборудования, клиенту не придется никуда ехать, роутер доставит и настроит сервисный инженер «Дом.ru» в удобное для клиента время.

Комментирует директор по продуктам АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») Андрей Чазов: «Мы снизили цену на высокоскоростные современные роутеры, которые увеличат скорости в сети интернет внутри вашей квартиры или дома. Это прекрасный подарок под новый год себе и своим близким. Благодаря новому оборудованию Wi—Fi будет летать и скоростей хватит на всех, не важно работаете вы или учитесь, а может быть играете по сети или смотрите любимые фильмы. Стоит отметить, что нашему клиенту не нужно никуда ехать, мы сами привезем и настроим оборудование, силами наших квалифицированных сервисных инженеров. И еще один приятный бонус ожидает наших клиентов под новый год — скидка при покупке роутера на действующий тариф, это позволит протестировать работу оборудования на высоких скоростях».

Количество товаров не ограничено. Акция действует с 27 ноября 2020 года до 31 января 2021 года и доступна как действующим, так и новым клиентам.

Более подробная информация о правилах акции, ее ограничениях и моделях оборудования доступна на сайте компании.