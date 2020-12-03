В преддверии Нового года Волгоградский областной краеведческий музей объявил о старте новогодней программы «Музейная академия новогодних наук». В рамках программы запланировано проведения различных мероприятий для юных жителей города.

По данным пресс-службы музея, первое мероприятия в рамках программы состоится 19 декабря. В 12:00 юные волгоградцы смогут написать «Волшебное Письмо Деду Морозу». Участники программы узнают историю возникновения новогодней поздравительной открытки, и напишут письмо Деду Морозу при помощи настоящих волшебных чернил и перьевых ручек с последующей отправкой! Также юные гости смогут посетить интерьерную выставку, где узнают, как, где и когда начали изготавливать первые новогодние игрушки, и как появилась всеми любимая песня «В лесу родилась елочка». (3+). 250 руб.

19 декабря в 12:00 – «Чудеса на Новый год». Историю самого долгожданного детского праздника посетители узнают от самого Деда Мороза и Снегурочки. Детям расскажут о том, как и когда, появились первые елки, откуда пошел обычай зажигать свечи, почему горит звезда на макушке ели и почему новогоднюю елочку украшают разноцветными гирляндами и мишурой. Каждый из участников сможет принять участие в конкурсах и викторинах. (3+). 250 руб.

20 декабря в 12:00 – «Чудеса на Новый год». Историю самого долгожданного детского праздника посетители узнают от самого Деда Мороза и Снегурочки. Детям расскажут о том, как и когда, появились первые елки, откуда пошел обычай зажигать свечи, почему горит звезда на макушке ели и почему новогоднюю елочку украшают разноцветными гирляндами и мишурой. Каждый из участников сможет принять участие в конкурсах и викторинах. (3+). 250 руб.

22 декабря в 12:00 – «Новый год в Царицыне». Новый год — время чудес: нигде так не чувствуется атмосфера старого рождественского Царицына, как в музее…Театрализованная интермедия и музейные экспонаты помогут перенестись вам на 100 лет назад в дом купца Репникова в канун долгожданного праздника. Дети смогут поучаствовать в «разграблении» елки, а также узнать рождественские традиции наших предков. (3+). 250 руб.

23 декабря в 12:00 – «Чудеса на Новый год». Историю самого долгожданного детского праздника посетители узнают от самого Деда Мороза и Снегурочки. Детям расскажут о том, как и когда, появились первые елки, откуда пошел обычай зажигать свечи, почему горит звезда на макушке ели и почему новогоднюю елочку украшают разноцветными гирляндами и мишурой. Каждый из участников сможет принять участие в конкурсах и викторинах. (3+). 250 руб.

23 декабря в 12:00 – «Волшебные секреты со всего света». Наша страна всегда объединяла традиции азиатской и европейской культуры. А на территории нашей области исторически проживают представители разных народов. И у каждого своя традиция празднования Нового года. Символ 2021 года — БЫК. А древние традиции празднования буддийского Нового года по восточному календарю хранят потомки калмыков. (3+). 250 руб.

24 декабря в 12:00 – «В новогодний вечерок заходите на чаек». Посидеть за настоящим самоваром, узнать секретную рецептуру волшебного напитка, и самим составить букет «рождественского чая», а также узнат и получить в подарок старинные рецепты блюд, украшавших рождественский стол в Царицыне. (3+). 250 руб.

25 декабря в 12:00 — «Волшебное Письмо Деду Морозу». Участники программы узнают историю возникновения новогодней поздравительной открытки, и напишут письмо Деду Морозу при помощи настоящих волшебных чернил и перьевых ручек с последующей отправкой! Также юные гости смогут посетить интерьерную выставку, где узнают, как, где и когда начали изготавливать первые новогодние игрушки, и как появилась всеми любимая песня «В лесу родилась елочка». (3+). 250 руб.

25 декабря в 12:00 – «Под счастливой звездой». Театрализованное представление, в ходе которого гости узнают о традициях празднования православного Рождества в нашем крае, смогут увидеть настоящий вертеп с последующим кукольным представлением о рождении маленького Иисуса Христа. Гости также познакомятся с рождественскими традициями жителей Царицына, узнают о праздничных блюдах нашего края, чем украшали стол на Рождество, а также примут участие в святочных гаданиях и конкурсе на лучшее исполнение рождественской колядки. (3+). 250 руб.

26 декабря в 12:00 – «Музыкальный салон». Посетители музея смогут познакомиться с историей самой известной новогодней песенки под аккомпанемент музейного фортепьяно, которому 125 лет. Узнают, какие музыкальные инструменты обожали наши прабабушки. А старинная фисгармония своей волшебной мелодией перенесет нас в Рождественскую Европу. (Учащиеся музыкальных школ получат “рождественский бонус”). (3+). 250 руб.

26 декабря в 12:00 – «Новый год в Царицыне». Новый год — время чудес: нигде так не чувствуется атмосфера старого рождественского Царицына, как в музее…Театрализованная интермедия и музейные экспонаты помогут перенестись вам на 100 лет назад в дом купца Репникова в канун долгожданного праздника. Дети смогут поучаствовать в «разграблении» елки, а также узнать рождественские традиции наших предков. (3+). 250 руб.

27 декабря в 12:00 – «В новогодний вечерок заходите на чаек». Посидеть за настоящим самоваром, узнать секретную рецептуру волшебного напитка, и самим составить букет «рождественского чая», а также узнат и получить в подарок старинные рецепты блюд, украшавших рождественский стол в Царицыне. (3+). 250 руб.

29 декабря в 12:00 – «Чудеса на Новый год». Историю самого долгожданного детского праздника посетители узнают от самого Деда Мороза и Снегурочки. Детям расскажут о том, как и когда, появились первые елки, откуда пошел обычай зажигать свечи, почему горит звезда на макушке ели и почему новогоднюю елочку украшают разноцветными гирляндами и мишурой. Каждый из участников сможет принять участие в конкурсах и викторинах. (3+). 250 руб.

30 декабря в 12:00 – «В новогодний вечерок заходите на чаек». Посидеть за настоящим самоваром, узнать секретную рецептуру волшебного напитка, и самим составить букет «рождественского чая», а также узнают и получить в подарок старинные рецепты блюд, украшавших рождественский стол в Царицыне. (3+). 250 руб.

Телефоны для справок и заказа экскурсий: (8442) 38– 84-39, (8442) 38-84-37.

По групповым заявкам формируются и проводятся дополнительные экскурсии.

Индивидуальные и групповые экскурсии, мероприятия проводятся с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами 1,5 – 2 метра.

Наличие гигиенической маски ОБЯЗАТЕЛЬНО.