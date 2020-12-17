«Концессии водоснабжения» восстановили целостность магистрального водопровода диаметром 1000 мм, где в ночь на 17 декабря произошло технологическое нарушение. Работы проводились без отключения водоснабжения потребителей благодаря переходу на резервную схему. В настоящий момент все восстановительные работы завершены, ресурс поступает в полном объеме.

Напомним, магистральный водопровод обеспечивает водоснабжением большой массив потребителей Ворошиловского района, поэтому восстановительные работы решено проводить после переключения горожан на резервную схему водоснабжения. Это позволило сохранить холодное и горячее водоснабжение, подача холодной воды некоторым потребителям временно осуществлялась на пониженном давлении.