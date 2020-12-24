«Концессии водоснабжения» в непрерывном режиме устраняют последствия технологического сбоя на сетях, вызванного гидроударом. К вечеру 23 декабря восстановлены водоводы по ул. Тургенева, Рыбалко, Хиросимы, водоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. В настоящее время бригады работают на ул. Большой и Городнянской.

На ул. Городнянской произошел порыв на водопроводной сети диаметром 800 мм. Работы по восстановлению осложняются большой глубиной залегания сети – 6,5 м. Для оперативного доступа к коммуникациям при помощи спецтехники была оборудована отдельная площадка, позволившая сократить расстояние до трубопровода и начать работу. Для устранения повреждения задействованы два экскаватора, два трактора откачки и аварийная бригада.

На ул. Большой, 1 сейчас специалисты ведут замену 12 м водопровода диаметром 100 мм. На данном участке износ водопровода достиг практически 100%, по этой причине коммуникации не выдержали гидроудара. Бригада заменит ветхую стальную трубу на полиэтиленовую, которая безаварийно прослужит следующие 30-40 лет.

Напомним, технологический сбой на распределительных сетях 22 декабря спровоцировал гидроудар, который привел к ряду нарушений на трубопроводах в районе, ограниченном улицами Хиросимы и Бурейской. Бригады без перерыва работают третьи сутки, чтобы полностью восстановить последствия технологического сбоя. Чтобы максимально оперативно устранить все нарушения компания привлекла бригады из соседних районов.

Поскольку подача водоснабжения единовременно на всех объектах не приостанавливается, чтобы минимизировать неудобства для потребителей, «Концессии водоснабжения» синхронизировали свою работу с муниципальными дорожными службами, которые оперативно убирают с проезжей части наледь, образующуюся из-за поступающей воды. По данным муниципалитета, свыше 10 единиц спецтехники, в том числе средства малой механизации и комбинированные дорожные машины в непрерывном режиме проводят обработку и очистку асфальтового покрытия.