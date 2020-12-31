Бригады «Концессий водоснабжения» завершают сварочные работы на поврежденном участке магистрального водопровода по ул. 39-й Гвардейской Дивизии в Краснооктябрьском районе. В ближайшие часы начнется заполнение системы водой.

Ранее, чтобы не останавливать подачу холодной воды, специалисты компании переключили горожан на резервную схему водоснабжения. На период проведения работ холодное водоснабжение подавалось на пониженном давлении. Основной комплекс мероприятий был выполнен в течение рабочего дня. Теплоснабжение горожан осуществляется в полном объеме.

Так как трубопровод располагается вблизи проезжей части, для обеспечения безопасности водителей временно приостановлено движение транспорта по направлению ко Второй продольной магистрали на участке от ул. 39-й Гвардейской Дивизии, д. 30 до ул. Еременко. В ближайшее время движение транспорта будет возобновлено.

До переключения потребителей на резервную схему холодное водоснабжение не отключалось, в связи с чем на проезжей части образовалось скопление воды. За данным участком дороги закреплена комбинированная дорожная машина муниципального дорожного предприятия, которая в непрерывном режиме очищает от наледи проезжую часть.