Концессии водоснабжения» приступают к основному этапу восстановительных работ на канализационном коллекторе, где ранее произошло технологическое нарушение. Чтобы восстановить поврежденный участок с 06.00 утра 14 декабря до конца дня будет приостановлена подача горячего водоснабжения части абонентов Дзержинского района. Теплоснабжение будет продолжаться в штатном режиме.

Магистральный трубопровод обеспечивает водоотведение большого количества потребителей. Коллектор диаметром 1200 мм залегает на глубине более 7 метров, что осложнило проведение работ и потребовало разработки дополнительного технического решения. Чтобы не отключать водоснабжение потребителей полностью, прежде всего вокруг поврежденного участка возвели обводную систему, перенаправив сюда значительную часть стоков. Теперь рабочим предстоит соорудить внешний саркофаг, герметизирующий поврежденный отрезок сети. Для этого требуется снизить нагрузку на коллектор. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, принято решение сохранить холодное водоснабжение, но временно приостановить горячее. При этом отключение произойдет не в выходной день, а в понедельник, когда большая часть потребителей будет отсутствовать дома.

Бригады и специальная техника трудятся на месте без перерыва и продолжат работать до полного устранения технологического нарушения.