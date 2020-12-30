Бригады «Концессий водоснабжения» устраняют технологическое нарушение на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм по ул. 39- й Гвардейской Дивизии в Краснооктябрьском районе.

Специалисты ресурсоснабжающей организации при помощи спецтехники уже ведут земляные работы. Так как трубопровод располагается вблизи проезжей части, для обеспечения безопасности водителей временно приостановлено движение транспорта по направлению ко Второй продольной магистрали на участке от ул. 39-й Гвардейской Дивизии, д. 30 до ул. Еременко.

Магистральный водопровод, пролегающий вдоль ул. Еременко, обеспечивает водоснабжением большой массив потребителей района, горожан переключили на резервную схему водоснабжения. Это позволит осуществлять холодное водоснабжение на пониженном давлении на период проведения восстановительных работ. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Основной комплекс мероприятий планируется выполнить сегодня в течение рабочего дня, когда большинство волгоградцев отсутствуют дома.

До переключения потребителей на резервную схему холодное водоснабжение не отключалось, в связи с чем на проезжей части образовалось скопление воды. Большая часть была эффективно отведена через ливневую канализацию. За данным участком дороги закреплена комбинированная дорожная машина муниципального дорожного предприятия, которая в непрерывном режиме будет очищать от наледи проезжую часть.