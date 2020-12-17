Бригады «Концессий водоснабжения» устраняют технологическое нарушение на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм, произошедшее в ночь с 16 на 17 декабря в Центральном районе. Поскольку магистральный водопровод обеспечивает водоснабжением большой массив потребителей Ворошиловского района, восстановительные работы решено проводить после переключения горожан на резервную схему водоснабжения.

Чтобы сохранить холодное и горячее водоснабжение, подача холодной воды некоторым потребителям будет осуществляться на пониженном давлении. Основной комплекс работ планируется выполнить сегодня в течение рабочего времени, когда большинство горожан будут отсутствовать дома. После переключения абонентов и осушения поврежденного участка рабочие приступят к основным работам по восстановлению целостности трубопровода. Работы продолжатся до полного устранения технологического нарушения.