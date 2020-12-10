Специалисты «Концессий водоснабжения» устраняют технологическое нарушение на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм, произошедшее в Дзержинском районе. Поскольку магистральный трубопровод обеспечивает водоотведение большого количества потребителей, принято решение производить восстановительные работы без прекращения подачи воды. Особенности такого технического решения: вместо замены поврежденного фрагмента трубы, данный участок полностью закрывается внешним саркофагом, герметизирующим отрезок сети.

Уже установлена причина повреждения – обрушение части сводов железобетонного коллектора, которое привело к засору. В настоящее время на месте трудятся бригады и несколько единиц спецтехники — экскаватор, тракторы-откачки, комбинированная каналопромывочная машина. Сложность работ обусловлена не только размером, но и внушительной глубиной пролегания коллектора, которая составляет более 7 метров. Бригады продолжат работать до полного устранения технологического нарушения.