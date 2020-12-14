Завершив очередной этап восстановительных работ на магистральном коллекторе, ресурсоснабжающая организация приступила к заполнению систем горячего водоснабжения – к 20:00 ресурс поступит во все жилые дома.

В течение дня благодаря снижению нагрузки на канализационный коллектор восстановительные бригады завершили основные работы по разбору разрушенного свода, фрагменты которого спровоцировали засор. В течение ночи рабочие планируют устранить «пробку» из плотно спрессовавшихся грунта (поврежденный участок проходит на глубине 7 метров), бетонных обломков и канализационного мусора. Это позволит приступить к завершающему этапу – восстановлению целостности трубопровода.

Напомним, технологическое нарушение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм, который обеспечивает водоотведение большого количества потребителей Дзержинского района. Чтобы не отключать водоснабжение полностью, специалисты разработали дополнительное техническое решение: вокруг поврежденного участка возвели обводную систему, перенаправив туда часть стоков.

Для проведения наиболее сложного этапа работ потребовалось снизить нагрузку на коллектор, для чего у части абонентов в течение дня 14 декабря было приостановлено горячее водоснабжение. Завершение данного этапа позволяет возобновить горячее водоснабжение, при этом отопление и холодное водоснабжение осуществляются в штатном режиме. Бригады и специальная техника трудятся на месте без перерыва и продолжат работать до полного устранения технологического нарушения.