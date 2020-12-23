Бригады «Концессий водоснабжения» продолжают устранять технологические нарушения, возникшие на распределительных сетях после гидроудара. Нештатная ситуация привела к ряду нарушений на трубопроводах малого диаметра в районе, ограниченном улицами Хиросимы и Бурейской.

Бригады «Концессий водоснабжения» оперативно прибыли на место для устранения протечек. Для минимизации неудобства потребителей принято решение не прекращать водоснабжение вышеуказанной территории – бригады осуществляют приостановку подачи воды только на тех участках водовода, где в этот момент времени проводят восстановительные работы. Чтобы сократить время восстановительных работ компания привлекла бригады из соседних районов, ряд порывов уже устранены, в том числе по ул. Рыбалко, в настоящий момент работы продолжаются на ул. Большой. По предварительной оценке, повреждения будут устранены до конца дня.

Поскольку подача водоснабжения не приостанавливалась для удобства потребителей, «Концессии водоснабжения» синхронизировали свою работу с муниципальными дорожными службами, которые оперативно убирают с проезжей части наледь, образующуюся из-за поступающей воды. По данным муниципалитета, свыше 10 единиц спецтехники, в том числе средства малой механизации и комбинированные дородные машины в непрерывном режиме проводят обработку и очистку дорожного покрытия.