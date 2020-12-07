В Комсомольском саду возобновляют ежедневные утренние зарядки — как это было когда-то в нашей стране. Желающие смогут ежедневно приходить в парк и приобщаться к спорту.

Как сообщают организаторы, каждое утро в 8:30 по ретрансляторной парковой сети будут звучать бодрые слова ведущих, вместе с которыми можно будет в любом месте парка выполнить специально разработанный для утреннего пробуждения комплекс упражнений.

Специально для паркового радио была разработана программа утренней зарядки на неделю (собрана из эфиров Гостелерадио):

— в понедельник зарядку ведёт великий диктор Николай Гордеев (новый комплекс упражнений, 15 минут),

— во вторник тоже Н. Гордеев, но уже со стандартным комплексом (15 минут),

— в среду сразу два диктора: Галина Дьякова и Ирина Мазанова (17 минут),

— в четверг — Владимир Лавров и Ирина Мазанова (18 минут)

— в пятницу — Ирина Мазанова и Анатолий Поползухин (17 минут).

В субботу и воскресенье, также в 8:30 утра, зарядку будет читать Николай Гордеев — но в эти два дня будут большие, расширенные, получасовые утренние зарядки.

Все комплексы упражнений будут разными в каждый день недели, неизменен только аккомпаниатор Валентин Васильевич Родин (рояль), выступавший под студийным псевдонимом Родионов.

Если этот проект окажется полезен для гостей парка, мы продолжим его и в следующем году, а летом добавим и спортсменов-инструкторов, которые на Круглой площади по утрам будут показывать пример пришедшим на зарядку в парк к 8:30.

Задать вопросы можно по номеру телефона +7 (902) 363-30-83.