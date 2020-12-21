В регионе завершился трехгодичный цикл мониторинга гнездовых участков орлана-белохвоста. Наблюдения проводились специалистами ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». За этот период было осмотрено и оценено состояние 168 гнездовых участков этой птицы.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в Волгоградской области численность орлана составляет около 250 пар. В течение ряда лет наблюдается медленное увеличение численности и расселение орланов по всему Дону и Хопру, при этом на Медведице и Иловле орланы остаются малочисленными. В низовьях Волги орлан-белохвост является оседлым видом, и взрослые птицы круглый год держатся на своих гнездовых участках.

На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» численность орлана, начиная с 2000 года, неуклонно растет. Так, в 2000 году она составляла 28-35 пар, в 2001 году отмечено уже 35-40 пар, в 2007 – не менее 50-70 пар, в 2017 году общая численность орлана-белохвоста в природном парке ВАП оценивалась в 100-110 пар.

По итогам наблюдений специалисты отмечают, что численность гнездовых пар снова возросла, сейчас их численность составляет 134-140 пар. Таким образом, Волго-Ахтубинская пойма является своеобразным «питомником» данного вида, расселяющегося по территории области и юга России.

Увеличению численности способствует наличие хорошей кормовой базы: основа питания орлана-белохвоста – рыба. Однако стоит отметить, что орлан заселяет верхнюю часть Волго-Ахтубинской поймы неравномерно. Основная концентрация гнездовий выявлена восточнее условной линии через пойму, проходящей в направлении поселок Куйбышев – хутор Клетский, в обширных лесах прирусловой поймы, а также в редколесьях вдоль ериков и в перелесках центральной луговой поймы. В верхней части аграрной урбанизированной поймы, изобилующей населенными пунктами и садоводческими обществами, отмечено всего 4 гнездовых участка орлана-белохвоста, что говорит о его «нежелании» гнездиться рядом с жильем человека.