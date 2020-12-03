В Волгограде уже определились как будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Новому году. Некоторые из них будут проведены в онлайн режиме, но в новогоднюю ночь для волгоградцев все же покажут концерт и фейерверк. В этом году вместо крупных площадок для массовых новогодних гуляний в городе будут созданы сразу несколько десятков мест для проведения семейного досуга, новогодних фотосессий и прогулок на свежем воздухе. Ряд мероприятий — тематические викторины, фотоконкурсы, мастер-классы и концерты — пройдут в онлайн-формате.

По данным городской администрации жители города смогут принять участие в новогоднем танцевальном онлайн-челендже «Танцующая белка» от муниципального учрежде­ния «Молодежный центр «СОВА» https://vk.com/club59216125 На онлайн мастер-классе «В снежном царстве, морозном государстве» от МУ «Молодежный центр «ЗаVод»: волгоградцам подскажут идеи по украшению интерьера своего дома к предстоящим праздникам https://vk.com/mc_zavod

На новогодних каникулах для горожан, предпочитающих активные выходные, муниципалитет подготовил целый цикл спортивных мероприятий. Начиная с 3 января волгоградцы смогут принять участие в онлайн зарядке с чемпионом https://www.instagram.com/kyokushin_kids_34/ организованной волгоградской спортивной федерацией кёкусинкай, в новогоднем онлайн фитнесе https://www.instagram.com/sportschool10vlg/ Также состоится рождественский онлайн турнир по быстрым шахматам https://www.instagram.com/sportschool10vlg/

Молодежный театр подготовил для зрителей два спектакля на сказочную тематику: «Морозко» и «Снежная королева». Новогоднюю концертную программу «Вместе встретим Новый год» покажет муниципальное учреждение «Волгоградконцерт». Для самых маленьких зрителей Волгоградский музыкальный театр представит на своей сцене новогодний мюзикл «По щучьему веленью, да на новый лад».

Непосредственно на городских улицах одними из первых поздравлять горожан с приближающимися праздниками начнут участники молодежной акции «Новогодний витаминный десант». Начиная с третьей декады декабря в парках, на площадях, рядом с остановочными пунктами в разных районах города волонтеры в костюмах популярных героев мультипликационных фильмов будут создавать праздничное настроение жителям города с помощью творческих номеров и подарков – мандаринов и поздравительных открыток-снежинок.

Начиная с 27 декабря волгоградцы смогут увидеть на улицах города экипаж Деда Мороза и Снегурочки — сказочные персонажи посетят места установки новогодних елок в разных районах города, включая площадь у музея «Россия — Моя история», а также нижнюю террасу набережной, где в этом году впервые засверкает новогодними огнями еще одна зеленая красавица. Рядом с ней будут установлены арт-объекты, горка, а также в зависимости от погодных условий открыт один из городских катков.

Предполагается, что в последних числах декабря в Царицынском парке, ставшем уже популярной общественной территорией, начнет работать рождественская ремесленная ярмарка.

30 декабря для малышей во всех районах Волгограда пройдет новогодняя программа «Живые зимние открытки», подготовленная учреждениями культуры: в парках, скверах и на площадях аниматоры в ростовых куклах покажут новогодние представления малышам и вручат зрителям открытки-снежинки с добрыми пожеланиями.

В главную ночь года — с 23-00 31 декабря до 01-00 1 января на площади у музея «Россия — Моя история» на установленном большом экране будет организована трансляция праздничной концертной программы и новогоднее поздравление Президента России. Ровно в час ночи небо над Волгоградом расцветит фейерверк.

7 января в Александровском саду и на площади в пойме реки Царица пройдут Рождественские вечерки. Волгоградские творческие коллективы в тематических нарядах создадут праздничное настроение и споют для волгоградцев традиционные рождественские колядки.

Ближе к новогодним праздникам подробная программа праздничных мероприятий будет размещена на официальном сайте администрации Волгограда.