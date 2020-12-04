В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Волгоградской филармонии пройдут гала-концерты победителей регионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного». На одной сцене с профессиональными коллективами будут выступать юные таланты из Волгограда, Светлого Яра и Суровикино.

П данным комитета культуры Волгоградской области, региональный музыкальный фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного», проводимый Волгоградской филармонией с 2018 года, призван поддержать юные таланты, которые делают первые шаги к вершинам музыкального искусства.

4 декабря одаренные учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Волгограда и области, ставшие лауреатами фестиваля в программе академического направления, выступят на главной сцене города-героя в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра. В программе концерта прозвучат инструментальные произведения Бетховена, Гайдна, Вивальди и Галынина, а также вокальные сочинения Пуччини, Свиридова и Рахманинова. Дирижер – Душан Вилич.

6 декабря на сцене концертного зала филармонии выступят мальчишки и девчонки, ставшие лауреатами фестиваля в программе народного направления. Они примут участие в концерте в сопровождении Оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина.

В программе прозвучат виртуозные оригинальные и классические произведения Обера, Крейслера, Бартока, Андреева и других композиторов в переложении для инструментов народного оркестра: балалайки, кларнета, флейты и домры. Юные вокалисты исполнят русские народные песни и любимые мелодии Александры Пахмутовой и Григория Пономаренко. Дирижёр – заслуженная артистка РФ, лауреат государственной премии Волгоградской области Галина Иванкова.