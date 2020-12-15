В Советском районе будет на два дня ограничено движение через железнодорожный переезд.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, в связи с ремонтными работами с 9:00 до 18:00 15 и 17 декабря будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 8 км перегона Ельшанка — Бекетовская Волгоградского региона Приволжской железной дороги (пересечение с улицей Электролесовская в Советском районе Волгограда).

Объезд возможен по улицам Слесарная, Инструментальная, Туркменская, а также через туннель, соединяющий Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую улицы.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.