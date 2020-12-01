В ГУЗ «Клиническая больница №12» приступили к оказанию плановой медицинской помощи. Ранее перепрофилированная в инфекционный госпиталь для коронавирусных пациентов больница, возвращается к работе в нормальном режиме.

По данным РИАЦ, об этом сообщал заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. 12-я больница уже начала принимать плановых пациентов. По словам Николая Алимова, первое что будет реализовано, это оказание высокотехнологичной помощи пациентам травматологического профиля — замена коленных суставов, замена тазобедренных суставов. План операций на декабрь составлен, учреждение отмыто, соответственно, в рамках всех действующих санэпидтребований. Прием пациентов уже осуществляется.