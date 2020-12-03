В этом году подготовка к Новому году началась раньше, чем в предыдущие годы. В некоторых местах уже появились праздничные инсталляции и даже уже установили одну из елок. Праздничные украшения обещают установить в каждом районе города.

Как сообщает РИАЦ, первая елка высотой 22 метра была установлена на нижней террасе Центральной набережной. Дерево украшают 1,5 тысячи шаров, светодиодные гирлянды и золотая звезда. Под деревом установят «подарки», а рядом оборудуют каток и 5-метровые горки.

Ещё одно новогоднее дерево было установлено напротив стадиона «Волгоград Арена». До конца недели начнётся монтаж новогодней ёлки в пойме реки Царицы. 30 живых елей уже получили новогоднее убранство, а вскоре в схожей стилистике будет украшено главное 18-метровое дерево парка.

Установлены светящиеся фигуры в Комсомольском саду. Здесь новогоднее настроение создают уже полюбившиеся горожанам арт-объекты «Резиденция Деда Мороза», «Снежная королева», «Крылья», композиции «Ангелы» и «Пять ёлок». Вход в парк задекорируют гирляндой, а одну их живых елей нарядят новыми игрушками. Также праздничные инсталляции украсят сквер Пушкина.

Обновят украшения и на Аллее Героев. На пересечении с проспектом Ленина будет смонтирована 12-метровая ёлка. По-праздничному украсят фонтан «Искусство». Этой зимой на нем появится сияющая инсталляция в виде брызг и звёзд.

Впервые новогоднюю ель установят в Александровском саду. Живые деревья здесь подсветят гирляндами, а для любителей фото установят светодиодную композицию «Свечи».

Также помимо елок обещают установить новогодние композиции в каждом районе города. К примеру, в Красноармейском праздничное настроение будут создавать световые фигуры «Королевская карета», «Световой конь», «Звёзды» и другие. Жителей Кировского района порадует новая елка. На Тулака появятся фигурки снеговика и Чеширского кота. На улице Даугавской можно будет сфотографироваться с инсталляциями в виде снеговика, оленя, подарка и новогодних шаров.

В Ворошиловском районе установят Бабу Ягу, сани, Снегурочку и Деда Мороза, а также светодиодный фонтан на пл. Советской. На проспекте Жукова развернут сказочную композицию из специально изготовленных в этом году фигур Деда Мороза и лесных животных. Здесь, на разделительной полосе, установят инсталляции в виде северного оленя, упряжки с подарками, зайца, медведя с медвежонком, белки, снеговика-музыканта, семьи оленей и волка с подарками. Живое дерево нарядят в Краснооктябрьском районе у ДК Гагарина. У ДК Тракторозаводского района тоже появится ёлка, а колонны здания уже украсили гирляндами.