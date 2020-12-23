Окунуться в новогоднюю атмосферу и прикоснуться к искусству можно придя в Волгоградскую областную библиотеку имени Максима Горького, где уже начали свою работу три новогодние выставки. На выставках можно увидеть работы юных художников, фотографии профессионального фотографа и коллекцию открыток. Выставки будут работать для посетителей все праздничные дни.

По данным комитета культуры Волгоградской области, на выставке работ учащихся Детской художественной школы №1 «Зима. Новый год. Рождество», расположенной в выставочном зале второго этажа, представлены живописные и графические работы, посвящённые зимним праздникам. Выставка будет доступна для посещения до 17 января 2021 года.

На четвёртом этаже в Горьковке волгоградцев приглашают на выставку фотографий Олега Чеботарёва «Красота зимнего города», которая будет до 30 января 2021 года.

22 декабря в Горьковке открылась выставка «Волшебство из детства: история новогодней открытки», знакомящая посетителей с интересной историей поздравительных открыток, к созданию которых приложили руку известные художники, работавшие в книжной и журнальной графике. По красоте и качеству исполнения российские образцы вполне могли соперничать с европейскими, а иногда и превосходили их. Посетители выставки познакомятся со множеством любопытных фактов из истории уже советской открытки второй половины прошлого года. В экспозиции представлены фотокопии открыток, почтовых карточек из альбома Марии Чапкиной «Русская рождественская и новогодняя открытка 1898-1918», книги Анастасии Углик «Новый год в России. История праздника», а также советские открытки из личных фондов. Посетить выставку открыток можно будет до 15 января 2021 года в холле 4 этажа.