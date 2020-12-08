В Волгограде уже начали работать ледовые катки «Южный полюс». В зимнем сезоне 2020-2021 гг. катки будут открыты в 3-х районах города Волгограда:

— Ворошиловский район — сквер Саши Филиппова;

— Советский район — ТРЦ «Акварель»;

— Красноармейский район — СК «Каустик».

— Красноармейский район — ТЦ «Строймолл».

По информации организаторов, на данный момент работают два катка: в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе рядом с ТЦ «Ворошиловский» и на площадке СК «Каустик» в Красноармейском районе на проспекте Столетова 35а.

Стоимость входа на лед в выходные и праздничные дни 170 рублей, в будние 120 рублей. Прокат коньков 70 рублей. Для детей до 8 лет, детей до 14 лет из многодетной семьи и пенсионеров стоимость входа на лед 70 рублей, при предъявлении соответствующих документов. Без ограничения по времени до выхода с катка. Повторно зайти по билету нельзя.

Режим работы с 10:00 до 21:00. По всем вопросам по ссылке.