На официальном сайте волгоградского «Ротора» появилась информация пресс-службы, что с 17 декабря игроки, административный и тренерский штаб клуба отправлены в отпуск на месяц. При этом игрокам даны индивидуальные рекомендации и графики тренировок для занятий в домашних условиях, чтобы поддерживать физическую форму.

Первый сбор команды состоится в Москве 13 января. В столице футболисты пройдут углубленное медицинское обследование, и через несколько дней отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию, который продлится 14 дней. Информацию о последующих действиях команды сообщат позже, как и о контрольных встречах клуба.

Болельщики клуба выражают надежду, что в зимнее трансферное окно состав усилится качественными игроками по нескольким позициям, и в отпуске игроки команды не растеряют тот боевой настрой, с которым «Ротор» закончил осеннюю часть сезона.

Напомним, что последние две победы над командами «Уфа» и «Арсенал» закончились победой волгоградцев, что позволило команде отойти от опасной черты вылета в ФНЛ.

Сейчас команда занимает 13 место в Премьер-лиге, набрав 14 очков в 19 играх, и от зоны комфорта, которая поможет сохранить клуб в высшем дивизионе их отделяет 6 очков.

‭Первым соперником ФК «Ротор» ‬в весенней части чемпионата станет ФК «Тамбов». Матч запланирован на 28 февраля 2021 г.

Источник: ВсеПроСпорт