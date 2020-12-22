В центре города на территории собора Александра Невского приступили к установке двух новых арт-объектов, посвященных Рождеству. По данным РИАЦ, первый арт-объект будет представлять собой три свечи, самая высокая из которых будет высотой почти четыре метра, а второй это фигура ангела в человеческий рост.

В центр свечей поместили сферы из поликомпозита. Данный армированный материал используется при постройке яхт и сборке спортивных автомобилей. Он не подвержен коррозии и воздействию солнца, поэтому изделия из него могут использоваться на протяжении многих лет. В вечернее время инсталляция будет подсвечиваться светодиодами тёплых оттенков. Фигура ангела выполнена в технике ажурного плетения из металла золотого цвета.