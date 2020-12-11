Волгоградцев приглашают на единственный оффлайн-показ VIII международного кинофестиваля Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!», который в этом году проходит в формате онлайн. Показ состоится 13 декабря в виртуальном концертном зале Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького.

По данным комитета культуры Волгоградской области, программа единственного оффлайн-показа показа фестиваля 13 декабря составлена так, чтобы показать, с одной стороны, разнообразие жанров и стилей «Вкратце!», а с другой, представить основных победителей, которые будут оглашены уже 12 декабря на официальных фестивальных ресурсах. Так, можно будет увидеть лучшие российские и немецкие короткометражки, анимацию и даже видеопоэзию.