Волгоградцев приглашают на единственный оффлайн-показ VIII международного кинофестиваля Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!», который в этом году проходит в формате онлайн. Показ состоится 13 декабря в виртуальном концертном зале Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького.
По данным комитета культуры Волгоградской области, программа единственного оффлайн-показа показа фестиваля 13 декабря составлена так, чтобы показать, с одной стороны, разнообразие жанров и стилей «Вкратце!», а с другой, представить основных победителей, которые будут оглашены уже 12 декабря на официальных фестивальных ресурсах. Так, можно будет увидеть лучшие российские и немецкие короткометражки, анимацию и даже видеопоэзию.
Показ состоится 13 декабря, начало в 15:30 в виртуальном концертном зале, который в этом году открылся в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького. Современная мультимедийная площадка создана в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Новый виртуальный концертный зал рассчитан на 84 места, укомплектован новейшим оборудованием и комфортабельными зрительскими кресла. В новом концертном зале можно увидеть симфонические концерты в исполнении крупных российских музыкальных коллективов. Кроме того, ВКЗ в ВОУНБ им. М. Горького также станет площадкой для проведения ретро-киновечеров с демонстрацией черно-белых киношедевров советского и зарубежного кинематографа, кинопоказов и премьер. Все мероприятия проходят при неукоснительном выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.