С началом курсирования нового рельсового автобуса до поселка «Эльтон» добраться до биосферного резервата стало возможным за четыре с половиной часа. Сотрудники природного парка «Эльтонский» надеются, что это поспособствует увеличению потока туристов.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, решение о признании парка биосферным резерватом ЮНЕСКО принято в прошлом году на сессии международного Координационного совета программы «Человек и биосфера» в Париже. Новое высокое звание дает дополнительный стимул к развитию парка.

Планируется, что в парке будут обустроены новые рекреационные зоны, расширена сеть общественного питания и станет развиваться сеть гостеприимства.

Увеличению количества туристов Приэльтонья будет способствовать и освобождение поселка Эльтон от статуса приграничной зоны — об этом решении пограничное управление ФСБ России сообщило 21 декабря. Раньше для посещения населенного пункта необходимо было получать пропуск на право пребывания в пограничной зоне.

Отметим, что на сегодняшний день в парке «Эльтонский» действует 12 экскурсионных маршрутов протяжённостью от 14 до 150 километров. Познакомиться со своеобразной красотой ландшафтов, уникальным растительным и животным миром особо охраняемой природной территории можно, путешествуя на автомобиле, автобусе, велосипеде, в конной повозке или даже запряженных санях — в зимнее время года. Среди основных достопримечательностей Приэльтонья — соляной купол горы Улаган, Сморогдинский минеральный источник, семь минеральных рек, Биологическая балка, Преснолиманская возвышенность и, конечно же, озеро Эльтон, которое является визитной карточкой природного парка и удивляет туристов своей красотой и неповторимостью в любое время года.

На территории парка обустроены 4 смотровые и 1 пикниковая площадка, которые оснащены информационными щитами и беседками. При визит-центре природного парка организовано проживание для туристов — отдыхающим предлагаются бюджетные 2-х, 3-х, 4-х и 5-местные жилые комнаты.