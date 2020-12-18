В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья было переселено 1400 жителей Волгограда, Волжского, Михайловки и Уметовского сельского поселения Камышинского района.

Как сообщает комитет строительства Волгоградской области, программа стартовала весной 2019 года. И за время её действия площадь расселенного аварийного жилья составила в регионе уже 19,3 тысячи квадратных метров. До конца текущего года планируется увеличить этот показатель до 21 тысячи «квадратов», переселив еще более ста человек.

Для переселения приобретаются квартиры с полной отделкой, соответствующие современным требованиям, предъявляемым к стандартному жилью: обои, линолеум, сантехника, радиаторы, межкомнатные двери, газовые или электрические плиты. Придомовые территории благоустроены и соответствуют принципам формирования комфортной городской среды: установлены малые архитектурные формы, обустроены зеленые зоны и детские площадки. В 2020 году участниками программы стали пять муниципалитетов: Волгоград, Михайловка, Котово и Уметовское сельское поселение Камышинского района. Город Волжский исполнение программы завершил досрочно.

Добавим, до конца 2025 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» Волгоградской области предстоит расселить 172,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья на территории 25 муниципальных образований. Благоустроенным жильем будут обеспечены 11,4 тысячи семей. Общий объем финансирования мероприятий составит порядка семи миллиардов рублей, из которых более шести миллиардов — финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ.