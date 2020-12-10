На Волжской ГЭС снизили расход воды. На период с 11 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г. Росводресурсы установили новые режимы работы для Волгоградского гидроузла.

По данным пресс-службы ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», среднедекадные сбросные расходы воды составят 5300 – 5500 м³/с. Ранее, с 11 ноября по 10 декабря 2020 года, средний за период расход воды составлял 6500 — 6700 м³/с.

Режимы работы Волгоградского гидроузла установлены с учетом предложений членов Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании в режиме видеоконференцсвязи 3 декабря 2020 г.