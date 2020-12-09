Юных волгоградцев приглашают на новогодние мастер-классы в Волгоградскую областную детскую художественную галерею. Мастер-классы и интерактивные занятия будут посвящены теме зимы в живописи, литературе и музыке.

Как сообщают организаторы, по субботам 12 декабря и 26 декабря в 12.00 будет проходить интерактивное занятие «Снегири на снегу», во время которого дети выполнят новогоднюю открытку в технике масляной пастели и акварели, декорируют паспарту (картонную рамку для открытки), а также прослушают экскурсию и познакомятся с Международной выставкой детских рисунков «О себе и мире».

Материалы: ватман, картон, масляная пастель, акварель, кисти, карандаши.

18 декабря (пятница) в 13.00.

«Зимние забавы» — интерактивное занятие, в ходе которого дети выполнят декоративное панно из гипса с росписью акриловыми красками, а также прослушают лекцию на тему «Зима и зимние игры в живописи».

Материалы: гипсовая заготовка, акрил, карандаши, кисти.

19 декабря (суббота) в 12.00.

«Игрушки для ёлки» — интерактивное занятие, в ходе которого дети выполнят ёлочную игрушку из картона, украсят росписью, а также прослушают лекцию: «История новогодней игрушки»

Материалы: цветной картон, ватман, карандаши, фломастеры, маркеры ножницы, клей.

25 декабря (пятница) в 10.00.

«Как звучит зима» — интерактивное занятие, в ходе которого дети выполнят зимний пейзаж гуашью и прослушают лекцию «Времена года. Зима в музыке и живописи».

Материалы: ватман, карандаш, кисти, гуашь.

Материалы предоставляет галерея.

Также вы можете записаться на предложенные занятия в другие часы и дни кроме воскресенья.

Стоимость: группа до 10 человек 1000 рублей, каждый последующий 100 рублей.

Адрес: ул. Советская, 26, Детская художественная галерея (вход со двора)

Запись по телефону 8(8442)38-69-29

www.volgallery.ru

Внимание! Все посетители должны иметь маски и перчатки.