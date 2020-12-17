Когда собираетесь большой компанией друзей летом на природе, вопрос о занятости отпадает сам по себе. Но вот в холодное время года, когда собираетесь дома, вопрос «что делать?» буквально витает в воздухе. Конечно, первым делом вы рассказываете друг другу новости, ну а потом либо расходится домой, либо …

И вот, что мы вам рекомендуем. Отличным занятием для большой компании станут игры, да — да, если вас много то вы отлично сможете провести время.

И первая игра, которая напрашивается — это Мафия, и необязательно для этого иметь игровой набор, вы сами сможете написать на листочках роль для участников и раздать каждому. Ну а затем начинается самое интересное — город засыпает и просыпается МАФИЯ. Найти правила игры можно по сети интернет, есть как классическая так и более развернутая, в компании должны быть не менее 6 человек. В общем, попробуйте не пожалеете.

А ещё можно сыграть в «Крокодила», тоже довольна простая и интересная забава для взрослых. Суть такова: один из участников загадывает слова и с помощью жестов, движений и мимики показывает его, а другие игроки пытаются его отгадать. Водящему запрещается произносить какие-либо слова или издавать звуки, использовать или указывать на окружающие предметы, показывать буквы или части слова. Счастливчик, который догадается, о чем идет речь, в следующем раунде сам изображает слово, но уже другое.

Ещё одна игра для большой компании — ассоциации, где все садятся в круг, и кто-нибудь говорит на ухо своему соседу любое слово, тот должен моментально сказать на ухо следующему свою первую ассоциацию к этому слову, второй говорит третьему, — и так, по цепочке, пока слово не вернется к первому.

Также веселой компании будет интересно поиграть в «Шляпу». Это там где участники придумывают 10 слов, пишут их на бумажках и кладут в шляпу. После этого участники вытаскивают себе по «слову» и за ограниченное количество времени по очереди пытаются объяснить, показать или нарисовать его, а все остальные стараются его угадать.

Не скучайте, встречайтесь друг с другом и проводите время интересно!!!