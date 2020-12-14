Волгоградский областной ботанический сад приглашает принять участие в онлайн конкурсе — «Экоёлка 2021». Участникам предлагают создать Экоёлку своими руками с использованием натуральных материалов.

По данным пресс-службы ботанического сада, принять участие в конкурсе могут все желающие, экоёлка должна соответствовать тематике конкурса и размещена под хештегом #экоёлка2021ВРБС по ссылке.

Сроки проведения конкурса с 14.12.2020 по 29.12.2020 г. онлайн голосование по хештегу #экоёлка2021ВРБС.

30.12.2020г. подведение итогов онлайн голосования, объявление и награждение победителей.

Три участника, набравшие большее количество лайков в Инстаграм награждаются:

1 место — сертификат на продукцию комнатных растений ботанического сада номиналом 2000 руб;

2 место — фотосессия в волшебной новогодней фотозоне ботанического сада;

3 место — ботаническая прогулка по коллекции тропических и субтропических растений.