Из-за ремонта железнодорожных путей будет временно изменено расписание пригородного поезда Котельниково – Волгоград-1.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», изменения в расписание пригородного поезда № 6212 Котельниково – Волгоград-1 будут внесены 6 декабря в связи с проведением ремонтно-путевых работ на железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области.

В воскресенье, 6 декабря, поезд отправится со ст. Котельниково в 4:08 (на 22 минуты раньше), прибудет на конечную ст. Волгоград-1 в 8:09 (согласно действующему расписанию).

Приволжская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.