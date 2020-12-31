Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

«К нам поступают обращения работников предприятий и общественных организаций — по нашей «горячей линии», через общественную приемную, по электронной почте, — уточнила Татьяна Гензе. — Постановлением Правительства РФ 31 декабря 2021 года объявлен выходным днем. Люди спрашивают, можно ли в нашем регионе 31 декабря 2020 года тоже объявить выходным днем. Это будет еще одна возможность собраться всей семьей и встретить Новый год».

«Я поддерживаю ваше предложение сделать 31 декабря этого года выходным днем и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт», — подчеркнул Андрей Бочаров.