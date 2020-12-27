В 2 часа ночи 27 декабря жители региона переведут стрелки часов на один час назад. Согласно закону, который уже подписал Президент РФ Владимир Путин, Волгоградская область будет жить по московскому времени. Переход произойдет в ночь с субботы на воскресенье.

Волгоградская область будет исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3). Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.