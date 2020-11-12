Аварийно-спасательные службы региона готовы к выполнению задач по проведению аварийно-спасательных работ на водных объектах региона в зимних условиях. Для этого у них имеется необходимый автомобильный транспорт, судна, специальное снаряжение, оборудование и инвентарь.

По информации комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в 2020 году для спасателей закупили четыре лодки, катер «Неман» и вездеход. Всего в распоряжении аварийно-спасательной службы Волгоградской области, куда входят 18 поисково-спасательных подразделений и поисково-спасательный отряд, находятся более 70 плавсредств, в том числе снегоболотоходы, судна на воздушной подушке, внедорожник «ТРЭКОЛ» и другой автотранспорт, а также современное аварийно-спасательное оборудование.

Основные усилия службы будут направлены на обеспечение безопасности в период образования ледостава, массового выхода жителей на лед для рыбной ловли. Активизирована разъяснительная работа. Так, сотрудники подразделений аварийно-спасательной службы Волгоградской области совместно с добровольцами ВОСВОД уже провели более 200 разъяснительных и профилактических занятий в учебных учреждениях по правилам поведения у воды, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. На берегах рек и озер выставлены 140 тематических модулей и баннеров.