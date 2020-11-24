Международная акция «Географический диктант» будет проходить 29 ноября в смешанном формате. Желающие смогут написать его как в онлайн формате, так и на площадке его проведения.

По данным областной администрации, начало диктанта назначено на 12:00 очно на площадке исторического парка «Россия — моя история», а также в режиме онлайн. Конкурсное задание будет состоять из 40 вопросов: 10 простых и 30 сложных, требующих не только эрудиции, но и образного мышления, логики. Автором большинства заданий в этом году стал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Оставшуюся часть придумали участники масштабной народной акции «Напиши вопрос для Географического диктанта» — из 430 присланных заданий эксперты Русского географического общества отобрали 18 наиболее интересных.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями количество участников очной площадки диктанта ограничено. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8 (8442) 97-91-81. Для дистанционного участия надо отправить сообщение в социальных сетях волгоградского парка «Россия — моя история», указав имя и адрес электронной почты. После этого участники получат индивидуальную ссылку.