Электрички вновь останавливаются на остановочном пункте Акварель в Волгограде. Высадка и посадка пассажиров стала возможна с завершением строительства участка новой автотрассы на ул. Электролесовская.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, что с 24 февраля текущего года посадка и высадка пассажиров городских электричек осуществлялась на временной платформе, расположенной в 200 метрах от основной.

***

Остановочный пункт Акварель был построен в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм. В ходе работ на объекте были смонтированы две пассажирские платформы по 120 метров, а также светодиодное освещение и навигация для пассажиров.

В настоящее время на о.п. Акварель совершают остановки 37 городских электричек, курсирующих по маршрутам Шпалопропитка – Волгоград-1, Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка, Шпалопропитка – Аэропорт и другим.