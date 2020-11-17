В тепличных хозяйствах региона по итогам десяти месяцев 2020 года показатели производства тепличных овощей составили 56,5 тысячи тонн, что почти на 70% выше достижений за аналогичный период прошлого года. По объемам производства овощей закрытого грунта волгоградский регион сегодня входит в пятерку ведущих субъектов РФ — такие данные представлены федеральным Министерством сельского хозяйства.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, за последние шесть лет площадь теплиц выросла в 2,5 раза — до 115 гектаров, а урожайность — в 3,5 раза. В итоге годовое производство увеличилось до 71,3 тысячи тонн. Это позволило обеспечить бесперебойное снабжение местной продукцией жителей области, а также наладить поставки в другие регионы России.

Сегодня ключевыми производителями внесезонных овощей в Волгоградской области являются СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря», ООО «Агрокомплекс «Волжский», ООО «Овощевод» — два последних входят в перечень высокотехнологичных предприятий ЮФО.

Лидеры отрасли продолжают наращивать мощности. К примеру, компания «Овощевод» реализует проект строительства высокотехнологичного комплекса, который позволит общий объем теплиц предприятия довести с 59 до 95 гектаров, а производство овощей увеличить до уровня 47 тысяч тонн в год — в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. Кроме того, продолжается строительство круглогодичного рассадного комплекса площадью 5 гектаров.