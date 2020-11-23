По рекомендациям Роспотребнадзора проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов будет перенесено со 2 декабря 2020 года на более поздний период – не ранее 5 апреля 2021 года.

По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, решение было согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Напомним, что успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Ребята с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Также на заседании Оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию, оно должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.

При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Позднее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт, устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения в 2020-2021 учебном году и предусматривающий проведение итогового собеседования в дистанционном формате.