Первый городской водопровод в Царицыне начал работу 4 ноября 1890 года (по новому стилю). Его мощность составляла 150 тысяч ведер в сутки, а первоначальная длина — 14 верст (около 15 км). Сегодня благодаря инвестициям Волгоградский водоканал превратился в мощную коммунальную инфраструктуру: 2209 км водопроводных и 1156 км канализационных сетей с комплексом очистных сооружений, насосных станций и одной из самых современных лабораторий России.

Отсчет истории водопровода Царицына-Сталинграда-Волгограда начинается с запуска первой царицынской водокачки. Сегодня комплекс зданий водокачки на набережной – объект культурного наследия, но тогда это был первый объект, построенный городскими властями для народа.

До этого момента свои водопроводы были у железной дороги, Нобелевского городка, но вода использовалась для производственных нужд, только малая ее часть подавалась для бытовых. Строительство водопровода для противопожарных целей было инициировано купцами в 1884 г., но сложности с финансированием не позволили запустить водопровод раньше 1890 г. Городские власти пытались отдать стройку водопровода в концессию, но желающих реализовать такой сложный и дорогостоящий проект не нашлось, Царицын выпустил облигации и построил водопровод собственными силами.

В 1915 г. начала работу Царицынская городская канализация. К сети было подключено 225 абонентов. В 1934 г. введен в эксплуатацию северный водопровод, построенный для снабжения питьевой водой рабочих поселков на севере города. В тот период водоснабжение юга города велось от насосных станций промышленных предприятий. Уже в послевоенное время в Красноармейский район были проложены водопровод и разводящие сети общей протяженностью 3 км. Такая схема существовала до 1952 года.

В разные периоды времени менялся статус и порядок управления водоканалом, менялся и состав предприятия: временами к водоканалу присоединяли тепловые сети, электроснабжение. В XXI веке городские власти вновь вернулись к идее концессионного способа развития и модернизации городской инфраструктуры. С 2015 г. городской водоканал реализует крупнейший в Европе концессионный проект в сфере ЖКХ.

С 1890 г. городской водопровод прекращал свою работу лишь дважды: в 1920 и 1942 году. Восстановление, развитие и поддержание работоспособности коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения в течение 130 лет лежит на плечах коллектива водоканала.

«Концессии водоснабжения» уже в третий раз награждают выдающихся сотрудников медалью «За верность водоканалу» памяти своего коллеги –Якова Петровича Потапова. В 1942 г. он обезопасил от взрыва баллоны с хлором и спас горожан от химического отравления, а в 1943-м бригада Потапова дала городу первую воду из восстановленного водопровода.

В этом году медалью памяти Я.П. Потапова были награждены трое сотрудников, чей вклад в производство и культуру водоканала был по достоинству оценен: мастер Северных водоочистных сооружений Анна Уманская, слесарь Сергей Юдин и заместитель начальника цеха канализационных насосных станций Александр Тонких.

Новый фильм к 130-летию Водоканала – здесь https://www.youtube.com/watch?v=zuH9ZSFM-hc&feature=youtu.be