В декабре в Волгоградском театре юного зрителя (ТЮЗ) состоится премьера мюзикла «Родион и дочь султана» известного волгоградского композитора Андрея Шишлянникова. Текст и стихи волгоградского же журналиста Владимира Апаликова.

По данным пресс-службы ТЮЗа, мюзикл был составлен заслуженным артистом РФ Андреем Селивёрстовым, сценографию и костюмы придумала молодой художник из Санкт-Петербурга Мария Медведева. В спектакле много танцев, которые поставила хореограф Татьяна Аксёнова.

Премьера состоится 6 декабря, начало в 11:00.

А к Новому году ТЮЗ подготовит новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой.